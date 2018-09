Ronaldo, o humano, chorou

Ao cabo de 158 jogos, Cristiano Ronaldo foi expulso pela primeira vez na Liga dos Campeões. O jogador português viu o cartão vermelho direto das mãos do árbitro alemão Felix Brych, aos 29 minutos de jogo, na visita da Juventus ao estádio Mestalla, para jogar com o Valência.

Ronaldo, na sua estreia europeia pela "vecchia signora", regressava a Espanha para defrontar um dos clubes aos quais mais golos havia marcado, em nove anos no Real Madrid. Definiu o sorteio que o Valência, onde joga o seu compatriota e companheiro de seleção nacional Gonçalo Guedes, fosse o primeiro oponente da Juventus, cujo objetivo da temporada, sobretudo após a contratação do "astro" português, passa justamente pela principal prova da UEFA para clubes.

Ainda com o marcador em branco, Cristiano Ronaldo envolveu-se com o defesa central colombiano Jeison Murillo, e o juíz germânico, após consultar o árbitro assistente adicional, não teve dúvidas em expulsar o "internacional" português, considerando ter havido agressão ao sul-americano.

Fica a imagem de Ronaldo lavado em lágrimas à saída do relvado do Mestalla, acarinhado até por Marcelino Garcia Toral, treinador adversário, e a possibilidade de uma suspensão por dois jogos (habitual em situações de cartão vermelho direto), o que o colocaria fora da receção ao Young Boys e da visita a Old Trafford, para defrontar o Manchester United (agora treinado pelo seu antigo técnico no Real Madrid, José Mourinho, e onde Cristiano passou seis anos).

Árbitro rigoroso e disciplinador

Felix Brych, advogado de 43 anos, é um dos mais considerados árbitros do mundo

De aspeto austero e nada sorridente, Felix Brych adota, igualmente, uma postura pouco dialogante nos relvados. O advogado de Munique, de 43 anos de idade, é, apesar disso, um dos árbitros mais reputados na Europa, tendo dirigido a final da Liga dos Campeões em 2017, em Glasgow, na Escócia (vitória do Real Madrid sobre a Juventus, por 4-1, com dois golos de Cristiano Ronaldo).

Brych, que no Mundial da Rússia apenas apitou o Sérvia-Suíça, sendo precocemente afastado da competição por se ter recusado a acatar uma sugestão correta do vídeoárbitro, é justamente conhecido pela sua forte personalidade, não se deixando influenciar por fatores externos ao jogo, pelo nome dos jogadores ou pelas equipas que dirige.

Cristiano podia ter evitado

Este é o ano de estreia de Cristiano Ronaldo na Juventus, depois de nove anos no Real Madrid

Conhecedor das características do juíz da partida, Cristiano Ronaldo poderia ter evitado a reação impulsiva que motivou a sua expulsão. Um jogador experiente, muito rodado neste tipo de desafios e competições internacionais, dificilmente se deixa levar pela provocação imediata ou por ímpetos do momento. Talvez pelo facto de sentir a estreia europeia com a camisola "bianconera", para mais no país onde jogou e viveu os últimos nove anos da sua carreira, o madeirense reagiu a quente, "esticou a corda" e não escapou à sanção disciplinar mais pesada, que poderia ter prejudicado gravemente os objetivos da Juventus.

A equipa italiana acabou por vencer o jogo através de duas grandes penalidades convertidas pelo bósnio Miralem Pjanic, mas ficará, seguramente, sem o concurso europeu da sua mais recente estrela nas próximas semanas.

Entre a UEFA e a FIFA

Luka Modrić, considerado pela UEFA melhor jogador da Champions League 2017/2018

A expulsão de Cristiano Ronaldo surge num momento sensível da temporada, depois da divulgação do galardão da UEFA para o melhor jogador da Liga dos Campeões da época passada e antes do anúncio (previsto para o próximo dia 28 de setembro) do prémio "The Best", por parte da FIFA.

Ronaldo, uma das grandes figuras da conquista do troféu europeu mais desejado pelo Real Madrid, e que marcou 15 golos nos jogos da Liga dos Campeões, foi ultrapassado pelo seu ex-companheiro de equipa Luka Modrić. E o mesmo pode acontecer, em Londres, dentro de uma semana.

Apoiado pela família e pelo empresário Jorge Mendes, o jogador português não escondeu o seu desalento pela decisão da UEFA, não tendo mesmo comparecido em Monte Carlo para a cerimónia de entrega dos prémios. A Deutsche Welle sabe que essa foi uma atitude muito pouco apreciada pelo organismo que rege o futebol europeu.

Com a liga milionária "congelada" no próximo mês, Cristiano Ronaldo deverá agora se concentrar na série A italiana. Os dois golos marcados ao Sassuolo, no passado fim de semana, podem servir motivação para os próximos compromissos domésticos da "vecchia signora".