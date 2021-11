"Revú" por um dia em Luanda

Entre goles e mais goles de cerveja, o "Capitão Olha-Só" ou "Só-Olha" mostra no que se tornou depois de fecharem a televisão onde trabalhava. Frustrado, entregou-se à manifestação do dia 11 de novembro de 2020, em Luanda, onde filmou vários eventos que vai recordando num bar de rua. Confira esta bem humorada "Crónicas Africanas" com Orlando Capata.