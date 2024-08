Reunião a portas fechadas em Luanda decidirá paz na RDC?

A capital angolana está a ser palco de uma reunião ministerial decisiva entre as delegações da República Democrática do Congo (RDC) e do Ruanda, com o objetivo de avançar as negociações para a paz duradoura no leste da RDC. A reunião, que decorre a portas fechadas, surge na sequência das deslocações recentes do Presidente de Angola, João Lourenço, a Kigali e Kinshasa, onde apresentou uma proposta de acordo de paz às partes envolvidas.

O encontro, que se realiza nos dias 20 e 21 de agosto, é visto como uma oportunidade para consolidar o cessar-fogo que entrou em vigor no início deste mês. Este cessar-fogo foi mediado por Angola e tem sido supervisionado por um mecanismo de verificação Ad-Hoc, com o apoio de peritos de inteligência dos três países envolvidos.

A natureza fechada das negociações destaca a sensibilidade e a complexidade das discussões em curso, que visam pôr fim a um conflito que tem devastado a região e causado um elevado número de deslocados. Os detalhes exatos da proposta de paz ainda não foram divulgados, mas espera-se que as discussões abordem as causas subjacentes ao conflito e os passos necessários para garantir uma paz sustentável.

Mediação de Angola

A imprensa ruandesa sublinha que as discussões em Luanda são uma continuidade dos esforços diplomáticos iniciados há vários meses, incluindo reuniões preparatórias em Zanzibar e Kigali. Por outro lado, fontes congolesas destacam o papel vital de Angola na mediação, num esforço conjunto para garantir a estabilidade na região dos Grandes Lagos.

Fontes indicam que, apesar do ambiente tenso, há um otimismo cauteloso sobre a possibilidade de alcançar um acordo que satisfaça ambas as partes e traga estabilidade à região. A mediação de Angola continua a ser um elemento chave neste processo, dado o seu papel central em facilitar o diálogo entre os dois países.

Neste contexto, "deverá abordar essencialmente a proposta de paz duradoura submetida às partes, visando um entendimento comum, relativamente a uma solução negociada e pacífica do conflito prevalecente na Região Leste da RDCongo, que se agravou desde finais de 2023", segundo uma publicação na página de Facebook da presidência de Angola.

Neste momento, aguarda-se o comunicado final do encontro, que deverá esclarecer os avanços alcançados e os próximos passos a serem dados na busca por uma paz duradoura na região.