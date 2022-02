MEDIATECA

Retirada de tropas do Mali: Como vai ficar o combate ao terrorismo no Sahel?

A França e os seus aliados europeus anunciaram esta quinta-feira (17.02) que vão retirar as suas tropas do Mali, após quase 10 anos de luta contra o terrorismo no país. A decisão será um dos temas que a União Europeia e a União Africana vão abordar na cimeira de dois dias que se inicia hoje em Bruxelas. A UE quer garantias de Bamako para manter a sua missão de treinamento militar no país.