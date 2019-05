Restos mortais de Savimbi entregues à UNITA e à família

Os restos mortais de Jonas Savimbi, líder fundador da União para a Independência Total de Angola (UNITA), já estão na posse da família e do partido, depois do impasse entre o Governo angolano e a maior força da oposição em Angola.

A urna com as ossadas de Savimbi foi entregue à direção da UNITA esta sexta-feira (31.05.) no município do Andulo, província do Bié, depois de uma reunião de emergência entre o presidente do "Galo Negro", Isaías Samakuva, e o chefe de Estado angolano, João Lourenço.

O "Novo Jornal", que cita o porta-voz do partido, Alcides Sakala, avança que o programa previsto para as exéquias foi alterado e que os restos mortais já não vão passar pela cidade do Huambo. A urna vai diretamente de Andulo para Lopitanga, a terra natal de Jonas Savimbi, sem passar pelo Huambo, como programado.

Ao jornal, Alcides Sakala assegurou que os restos mortais de Savimbi vão a enterrar no sábado (01.06.) às 10 horas da manhã, depois de um velório em Lopitanga.

Ainda de acordo com o porta-voz da UNITA, cerca de 150 mil pessoas aguardam a chegada dos restos mortais de Savimbi.

Jonas Malheiro Savimbi nasceu em agosto de 1934 na província angolana do Bié e foi morto em combate na zona de Lucusse, Moxico, a 22 de fevereiro de 2002. Depois da sua morte, o Governo do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) assinou os acordos de paz de 4 de abril de 2022 com a UNITA.

(em atualização)