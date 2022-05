Inundações na zona de Mapulene

Apesar do terreno pantanoso, os bairros de Mapulene, Costa do Sol e Chiango são os mais disputados para a construção de residências luxuosas. Quando chove, as águas inundam os bairros impedindo as pessoas e viaturas de circular. Algo que se passou, por exemplo, no bairro Triunfo, onde muitas casas ficaram alagadas por falta de valas de drenagem.