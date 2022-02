Residência de analista atacada em Bissau: "Disparam contra o quarto das crianças"

A casa do analista político Rui Landim foi alvo de ataque armado na noite desta terça-feira (08.02) perpetrado por grupo de homens armados que dispararam contra o portão e lançaram gás lacrimogéneo dentro da casa.

"Estou dentro [da casa] só com as crianças. Estão lá fora a disparar contra o portão. Lançaram gás lacrimogéneo dentro do quarto da minha neta, que está sufocada. Apenas estou com as crianças cá em casa. Os vizinhos dizem para não sair porque há uma viatura cheia de homens armados lá fora", relatou à DW o politólogo guineense em situação de afiliação.

Rui Landim diz que o grupo de homens com uniformes da Polícia de Intervenção Rápida (PIR) forçaram a entrada na sua residência, mas ainda não conseguiram derrubar o muro da vedação.

"As crianças estão em pânico"

“Insistiram mas não conseguiram devido à intervenção dos vizinhos. Mas há informações de que estão nas imediações à espera do 'calar da noite' para voltarem. As crianças estão em pânico e a chorar", descreve Rui Landim, que é também comentador permanente da Rádio Capital FM, atacada na segunda-feira passada.

Rui Landim não tem dúvidas de que o ataque tem a ver com a análise que faz sobre a situação do política da Guiné-Bissau na imprensa nacional e estrangeira. Mas sobretudo no seu espaço radiofónico das segundas-feiras "Pontos nos Ís", na emissora privada Capital FM.

"Lamento que o país tenha chegado a esse nível. Em que se instalou no país um sistema de terror, com insegurança generalizada. É um clima de terror o que se vive", concluiu Landim que teme pela vida e pede intervenção da Comunidade Internacional.

Também o jurista Luís Vaz Martins foi alvo de ataque, mas fontes confirmam que saiu ileso da sua residência. Contactado pela DW, Vaz Martins diz que ainda não está em condições de gravar entrevista por estar a procurar um lugar seguro para se esconder.