A República do Congo (por vezes chamada Congo-Brazzaville para distinguir este país da vizinha República Democrática do Congo) é um Estado do centro-oeste africano.

A sua capital é a cidade de Brazzaville e a sua língua oficial é o francês. Este país fica limitado a norte pelos Camarões e pela República Centro-Africana, a leste e a sul pela República Democrática do Congo, através do Rio Congo, a sul por Angola (através do enclave de Cabinda) e a oeste pelo Oceano Atlântico e pelo Gabão. O Congo obteve a sua independência em relação a França em 15 de agosto de 1960. O seu primeiro presidente foi Fulbert Youlou, três anos depois forçado a deixar o governo por uma revolta popular em 1963.