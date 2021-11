República Democrática do Congo (RDC)

A República Democrática do Congo (anteriormente Zaire), por vezes designada RDC, RD Congo ou Congo-Kinshasa é um país africano cuja capital é Kinshasa. A sua língua oficial é o francês.

A República Democrática do Congo passou a ser o segundo maior país de África em área geográfica, atrás da Argélia, após a independência do Sudão do Sul em 2011. A RDC faz fronteira a norte com a República Centro-Africana e com o Sudão do Sul, a leste com Uganda, Ruanda, Burundi e a Tanzânia, a leste e a sul com a Zâmbia, a sul com Angola e a oeste com o Oceano Atlântico, o enclave de Cabinda e com o Congo. Tornou-se independente da Bélgica em junho de 1960. Mobutu Sese Seko foi o presidente do Zaire entre 1965 e 1997. Após a Primeira Guerra do Congo e a queda de Mobutu Sese Seko, o país passou a ser chamado República Democrática do Congo e Laurent-Désiré Kabila assumiu o poder com o apoio de Angola. Depois do assassinato de seu pai Laurent-Désiré Kabila em janeiro de 2001, Joseph Kabila tornou-se Presidente da RDC. O país é membro da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC).