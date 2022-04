RENAMO: Quadro sénior descontente com Manuel de Araújo em Quelimane

Nos últimos dias, a província da Zambézia ficou muito agitada com a chegada do membro da Comissão Política Nacional da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), Hermínio Morais, conhecido como "General Bob", o braço direito do líder do partido, Ossufo Momade.

Num dos encontros que orientou na capital provincial Quelimane, Hermínio Morais ficou agastado com o estado de algumas infraestruturas da cidade, inclusive edifícios do próprio partido RENAMO.

"Nós estamos sujos! Esta nossa casa, que é o espelho para qualquer pessoa dizer que ali vive a RENAMO, está bonita? Quem manda em Quelimane? O presidente do município não está aqui, mas está o seu representante, vou puxar as orelhas a ele! Nós queremos governar a cidade de Quelimane para sempre", criticou o "General Bob".

Hermínio Morais não gostou do que viu em Quelimane e falou a simpatizantes e membros da RENAMO

Críticas ao edil Manuel de Araújo

Em Quelimane, tem havido muitas reclamações de que o edil Manuel de Araújo passa muitos dias no estrangeiro e poucos dias na capital provincial da Zambézia. A DW tentou, sem sucesso, várias vezes conversar com o autarca.

Uma fonte segura da RENAMO confidenciou à DW que uma das causas da crise que o partido está a enfrentar nos últimos anos é a recusa de pagamento de quotas por parte de alguns membros ao nível das províncias e alguns deputados da Assembleia da República.

No comício que o "General Bob" orientou há diasem Quelimane, membros e simpatizantes mandaram um recado para Ossufo Momade.

"Lamentamos bastante porque o malogrado Afonso Dhlakama, em cada eleição, falava connosco alguma coisa. Gostamos muito do nosso presidente Ossufo Momade, entretanto, quando passa uma eleição ele fica em silêncio. Esquece-nos porquê?", questionou uma simpatizante do maior partido da oposição moçambicana.

"Legitimidade questionada"

Para o analista político Ricardo Raboco, "este é o principal problema da RENAMO".

"Isso mostra que a legitimidade de Ossufo Momade [como líder do partido] começa a ser socialmente questionada. Ele está a perder legitimidade [devido a] este problema de contacto com as bases", avalia.

Diante de tantas reclamações sobre a edilidade de Quelimane, e auma situação crítica devido às fortes chuvas na região, o "General Bob" frisou que um dos principais objetivos da sua visita à Zambézia foi inteirar-se da situação das vítimas de inundações.

"O sofrimento é para todos, quando há algo para dar às populações, tem que se dar a todas as pessoas, não pelas cores partidárias", concluiu Morais.