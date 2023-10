RENAMO protesta em Maputo e desafia vitória da FRELIMO

Dezenas de jovens simpatizantes do principal partido de oposição em Moçambique juntaram-se hoje, no meio da chuva, na Praça dos Combatentes para protestar contra os resultados das sextas eleições autárquicas em Moçambique, reclamando vitória da Renamo.

"Eu estou aqui para resgatar Maputo. Eu não votei na Frelimo, eu votei na RENAMO (...) Estamos cá para lutar e não vamos parar, nem que, para isso, tenhamos de sacrificar alguma vida", disse à Lusa Dino Joaquim, no meio de dezenas de simpatizantes daquela força política na Praça dos Combatentes, nos subúrbios da capital moçambicana.

Ignorando a chuva que cai deste as primeiras horas do dia em Maputo, os simpatizantes do principal partido oposição em Moçambique cantavam e dançavam, reclamando uma alegada vitória do candidato da RENAMO em Maputo, Venâncio Mondlane.

"Que prevaleça a vontade do povo, a RENAMO venceu as eleições aqui em Maputo. Por isso nós estamos aqui, com chuva ou com sol, estamos aqui", declarou à Lusa o jovem Sebastião Melembe, já quase todo encharcado.

Venâncio Mondlane chegou ao local 20 minutos depois, arrancando aplausos até de quem passava pela Praça dos Combatentes.

Maputo: RENAMO marcha na capital

"Nós vamos até às últimas consequências. A partir do dia 17, começam marchas nacionais que não param até à vitória final. Eu recebi mensagem de jovens da Beira e de outros pontos do país que dizem que estão prontos até para derramar o seu sangue. São quase 500 jovens que estão disponíveis e estão à espera de uma ordem", disse aos seus simpatizantes Venâncio Mondlane, a partir do teto de abrir da sua viatura.

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder)foi anunciada no sábado como partido vencedor das eleições autárquicas em Maputo, capital do país, onde o candidato da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO, oposição) já tinha proclamado a vitória e tem promovido diariamente passeatas pela cidade assumindo esse resultado, com o apoio de centenas de pessoas.

De acordo com o edital de apuramento intermédio apresentado hoje, a lista da Frelimo na cidade de Maputo, liderada por Razaque Manhique, recolheu 235.406 votos (58,78%), a da Renamo 134.511 votos (33,59%) e o MDM 24.365 votos (6,8%).

Maputo: Venâncio Mondlane denuncia "tentativas" de fraude

Venâncio Mondlane anunciou que submeteu recurso ao tribunal para impugnar os resultados, queixando-se também de "ameaças de morte permanentes".

Venâncio Mondlane, 49 anos, é engenheiro florestal e deputado no parlamento, sendo classificado pelos seus simpatizantes como VM7 - o CR7 da política moçambicana, numa alusão a Cristiano Ronaldo.

As sextas eleições autárquicas em Moçambique decorreram em 65 municípios do país na quarta-feira, incluindo 12 novas autarquias, que pela primeira vez foram a votos. Segundo resultados distritais e provinciais intermédios divulgados pelo STAE nos últimos dias sobre 50 autarquias, a Frelimo venceu em 49 e o MDM na Beira.

Em Maputo, o candidato do MDM, segundo maior partido da oposição moçambicana, à autarquia de Maputo, Augusto Mbazo, afirmou hoje que a contagem paralela confirma que foi o candidato da Renamo a vencer a capital e não a Frelimo.

A RENAMO convocou manifestações nacionais, a partir de terça-feira, para contestar os resultados do escrutínio.