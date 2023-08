RENAMO formaliza candidaturas para as 65 autarquias

O partido Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) depositou na quarta-feira (09.08) processos de candidatura para as 65 autarquias que vão a eleições, prometendo "não recuar" no escrutínio de 11 de outubro.

"Nessa guerra, nós não vamos recuar, ficaremos aqui, levaremos todos os nossos compromissos até ao fim", declarou Gloria Salvador, mandatária do principal partido de oposição em Moçambique.

A responsável falava à comunicação social em Maputo, após a entrega formal dos processos de candidatura à Comissão Nacional de Eleições (CNE).

"Encorajamos aos moçambicanos para que afluam à votação e estaremos sempre aqui presentes para qualquer coisa inerente ao processo", acrescentou a mandatária da Renamo.

As datas da campanha para as eleições autárquicas de 11 de outubro ainda não foram anunciadas pelas autoridades competentes, mas a "caça ao voto" normalmente dura 15 dias e termina dois dias antes da votação.

Mais de 8,7 milhões de eleitores moçambicanos estão inscritos para votar nas sextas eleições autárquicas, abaixo da projeção inicial, de 9,8 milhões de votantes, segundo dados da CNE.

Os eleitores moçambicanos vão escolher 65 novos autarcas, incluindo em 12 novas autarquias, que se juntam a 53 já existentes.

Nas eleições autárquicas de 2018, a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) venceu em 44 das 53 autarquias e a oposição em apenas nove, casos da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), com oito, e do MDM, com uma.