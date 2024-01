RENAMO convoca Conselho Nacional e prepara-se para eleições

Durante a trigésima sessão ordinária da comissão política da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), que teve lugar esta quinta-feira (25.01), em Maputo, os quadros séniores do maior partido da oposição moçambicana também anunciaram os preparativos para as eleições gerais, iniciando pelo processo de recenseamento.

O delegado político da RENAMO em Maputo, Alfredo Magumisse, destacou o trabalho e "empenho" do presidente Ossufo Momade nas eleições autárquicas de 2023 e congratulou "os membros, simpatizantes e quadros do partido pelo empenho demonstrado em todo o processo eleitoral."

Quanto à preparação do Conselho Nacional, Magumisse assegurou que a máquina está em montagem para a sua realizaçã. "Criar grupos de trabalho, preparação da sessão ordinária do conselho nacional ora referido. Instruir o secretariado geral do partido para criar as condições logísticas para a realização do tal conselho nacional. Criar brigadas centrais do partido para trabalhos em províncias" são algumas das tarefas em curso, segundo Magumisse.

Numa breve conferência de imprensa sem perguntas, a RENAMO abordou diversos temas atuais do país, incluindo o processo de Desmobilização, Desmilitarização e Reintegração (DDR) dos ex-guerrilheiros e os casos de raptos, especialmente em Maputo.

O partido instou o Governo a acelerar o pagamento das pensões e condenou os recorrentes raptos que ameaçam a segurança pública e os investimentos do país.

Venâncio Mondlane, cabeça de lista da RENAMO em Maputo Foto: R. da Silva/DW

Quem será o candidato presidencial?

A próxima indicação oficial do candidato presidencial para as eleições de 2024 deverá ocorrer durante o Conselho Nacional da RENAMO. Apesar das especulações, o porta-voz José Manteigas afirmou anteriormente que Ossufo Momade é o candidato preferencial do partido.

No entanto, Venâncio Mondlane, cabeça de lista do partido em Maputo, anunciou a sua disposição de colaborar, independentemente da decisão do Conselho Nacional.

"Se esta for a vontade no Conselho Nacional, vou respeitar essa vontade e fazer tudo para colaborar para que tenhamos resultados positivos e bons. Isso vou fazer colaborar de forma incondicional e dar o meu máximo para que o candidato escolhido pelo congresso tenha sucesso, isso vou fazer", declarou recentemente.

O analista político Wilker Dias ressalta a possível falta de capital político do líder da RENAMO, Ossufo Momade, para competir com qualquer candidato da FRELIMO.

"A não ser que a vontade popular não queira que seja qualquer candidato da FRELIMO a vencer as próximas eleições. Isso que fique bem claro, em termos de capital político, Ossufo Momade não tem", destaca.

A reunião do Conselho Nacional da RENAMO promete ser crucial para o futuro político do partido e a seleção do candidato presidencial para as eleições de 2024.