RENAMO ameaça boicotar eleições em Nacala

A cinco dias da repetição da votação, à luz do acórdão do Conselho Constitucional, a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) na autarquia de Nacala ameaça boicotar o processo eleitoral.

De acordo com o mandatário distrital do partido, Francisco Abudo, o seu partido não vai voltar às urnas no domingo, dia 10 de dezembro, porque concorreu e venceu as eleições no passado 11 de outubro.

"No dia 11 de outubro, ocorreu uma eleição aqui para toda a autarquia. Por que razão desta vez deve-se realizar em apenas duas mesas de assembleia de voto?", questiiona Abudo. "É por essa razão que não vamos. Porque o que aconteceu não foi a RENAMO [que fez], foi a FRELIMO [Frente de Libertação de Moçambique]. Por isso, a RENAMO, o povo, e os seus simpatizantes aqui em Nacala não vão a essas eleições porque não encontram motivos".

A DW apurou, de fontes do partido, que, dos concorrentes ao processo, a RENAMO era a única formação política que, pelo menos até à passada sexta-feira (01.12), não havia cedido a lista dos Membros de Mesas de Assembleias de Voto (MMV).

Festejos da FRELIMO em Nampula Foto: Sitoi Lutxeque/DW

Ausência não é problema, diz Comissão

Daniel Ramos, presidente da Comissão Provincial de Eleições de Nampula, afirmou que o partido RENAMO começou a demonstrar desinteresse no processo desde os preparativos, ao negligenciar as reuniões. Contudo, o responsável sublinha que a sua ausência não prejudicará o escrutínio.

"Seja qual for o partido que não queira participar nas eleições, não será um problema. Os partidos não são obrigados. Participa aquele que se sente preparado para contribuir para o desenvolvimento do país", explica.

A repetição da votação em Nacala vai decorrer em 18 mesas, instaladas em duas assembleias de votos, nomeadamente na Escola Primária Completa (EPC) Cristo é Vida e EPC Murrupelane, e serão assistidas por 126 membros cuja contratação está em curso.

O diretor provincial do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE) de Nampula, Luís Cavalo, disse que há todas as condições para a realização do processo e avançou que os anteriores membros de mesa serão todos substituídos, como forma de evitar novas fraudes.

"Já temos todo o material, aguardamos apenas o kit principal de votação, constituído por boletins de voto, editais e ata, mas dentro de poucos dias chegarão à província de Nampula e encaminharemos a Nacala", garante Luís Cavalo.

Forças de Segurança nas ruas de Nampula, a 12 de outubro, contra "protestos ilegais" de apoiantes da RENAMO Foto: Marcelino Mueia/DW

Segurança reforçada

Para evitar tumultos no dia da votação, à semelhança de 11 de outubro, os órgãos eleitorais solicitaram às autoridades policiais o reforço de efetivo.

"Segundo as informações que temos, será reforçada a segurança para conter os ânimos, é verdade que se propala alguma agitação", adianta o diretor do STAE.

Os órgãos da administração eleitoral lançam o apelo aos cidadãos para que se dirijam às mesas de votação e evitem tumultos.