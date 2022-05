RENAMO acusa Manuel de Araújo de fazer mentiras encomendadas

A Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) insurgiu-se esta segunda-feira (09.05) contra Manuel de Araújo, autarca de Quelimane e influente membro, que criticou limitações ao exercício da democracia interna naquela força política.

"Os pronunciamentos deste membro constituem autênticas mentiras encomendadas e pretensão dolosa de manchar e caluniar o partido RENAMO e seus quadros", declarou José Manteigas, porta-voz do principal partido da oposição moçambicana, numa conferência de imprensa realizada em Maputo.

Em causa está uma entrevista que Manuel de Araújo deu à Televisão de Moçambique (TVM), na qual o político, que é presidente do município de Quelimane, província da Zambézia, alerta para limitações ao exercício da democracia na RENAMO.

"Cada vez que nós damos uma opinião aparece alguém a puxar-nos a orelha ou aparece um membro da Comissão Política do partido a dizer que o Araújo não está a tirar fundos do município para reedificar os edifícios do partido. Num Estado de Direito democrático, não é possível um membro da Comissão Política dizer uma asneira dessas. E quando o faz, o partido deve emitir um comunicado distanciando-se desse membro, que está a sujar a imagem do partido", declarou Manuel de Araújo.

"Teatro gratuito"

Segundo o porta-voz da RENAMO, o discurso de Manuel de Araújo é falacioso, na medida em que o membro da Comissão Política em causa (Hermínio Morais) nunca exigiu que os presidentes de municípios provenientes da RENAMO desviassem fundos a favor daquela força política, mas pediu aos membros daquele partido para pagarem as suas quotas durante uma reunião.

"Exortamos o nosso membro Manuel de Araújo a concentrar-se na solução dos problemas da autarquia, a ser mais proativo e a fazer-se mais presente", declarou José Manteigas, acrescentando que o autarca está a representar um "teatro gratuito e sensacionalista nos órgãos de comunicação social".

Manuel de Araújo é um dos nove presidentes de município eleitos pela oposição - oito pela RENAMO e um pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM) - face a 44 da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), partido no poder.

Araújo é um dos autarcas com maior notoriedade em Moçambique e, após uma passagem pelo MDM, partido pelo qual presidiu ao município de Quelimane por duas vezes, voltou para RENAMO em 2018, quando venceu mais uma vez as eleições para aquela autarquia.