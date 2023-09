Reino Unido vai declarar Grupo Wagner organização terrorista

Segundo a imprensa britânica, o Reino Unido vai considerar o grupo mercenário russo Wagner uma organização terrorista.

Por isso, ao abrigo da legislação britânica, será considerado crime pertencer ao grupo ou apoiá-lo.

Quem violar a lei antiterrorismo do país pode enfrentar até 14 anos de prisão ou multas de até cinco mil libras esterlinas (mais de 5.850 euros).

O projeto de lei deverá ser apresentado ao Parlamento na quarta-feira.

"Organização violenta e destrutiva"

O Grupo Wagner "é uma organização violenta e destrutiva, que tem atuado como uma ferramenta militar da Rússia de Vladimir Putin no estrangeiro", afirmou a ministra do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, citada pelo jornal Daily Mail.

Caiu Prigozhin, o homem que desafiou Putin em Moscovo To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O grupo "tem estado envolvido em pilhagens, torturas e assassínios bárbaros", disse ainda a ministra, acrescentando que "enquanto o regime de Putin decide o que fazer com o monstro que criou, as atividades desestabilizadoras de Wagner continuam a servir os objetivos políticos do Kremlin".

"São terroristas, pura e simplesmente, e esta ordem de proibição torna isso claro na lei", frisou Suella Braverman, citada pela BBC.

"As operações do grupo na Ucrânia, no Médio Oriente e em África constituem uma ameaça para a segurança mundial", acrescentou a ministra.

De acordo com a Lei do Terrorismo, o ministro do Interior tem o poder de proibir uma organização se esta estiver envolvida em atividades terroristas.

Em julho, o Reino Unido anunciou sanções contra 13 indivíduos e empresas que, segundo o país, tinham ligações ao Grupo Wagner em África, acusando-o de cometer crimes, incluindo assassinatos e tortura.

Membros do grupo de mercenários têm sido acusados de crimes, incluindo assassinatos e tortura de civis.