Reino Unido quer estender prazo para evacuação de pessoas de Cabul

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, exortará o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esta semana a prolongar o prazo de evacuação do Afeganistão. No entanto, mesmo que Reino Unido e EUA cheguem a um acordo, o Ocidente também precisará da aprovação dos Taliban, disse o ministro da Defesa.

Johnson acolherá uma reunião virtual de líderes do grupo das sete economias mais industrializadas (G7) na terça-feira (24.08) para discutir a crise no Afeganistão, onde milhares de pessoas foram ao aeroporto de Cabul numa tentativa de fugir dos talibãs.

O ministro James Heappey disse que o Reino Unido pressiona para que o prazo seja adiado para além de 31 de agosto, porque identificou milhares de pessoas, incluindo cidadãos afegãos, que pretende ajudar a evacuar. Mas os Talibãs precisariam de dar a sua aprovação, o que significa que as forças britânicas não podem contar com tal extensão, disse ele.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse este domingo (22.08) que até o dia 31 de agosto espera que as operações de evacuação no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, estejam concluídas. "A nossa esperança é que não tenhamos de nos estender, mas vai haver discussões, suspeito, sobre até que ponto estamos no processo", afirmou Biden.

Johnson quer mais tempo para evacuação

Segundo a Casa Branca, só no último sábado, os EUA retiraram mais de 7 mil pessoas do Afeganistão.

Sob críticas

Apesar das duras críticas e de apelos de países como a França ou de organizações de defesa dos direitos humanos, Biden continua firme na decisão de retirada total das tropas americanas do Afeganistão até o final deste mês.

"Quero dizer novamente como esta missão é difícil e os perigos que representa para as nossas tropas no terreno. O ambiente de segurança está a mudar rapidamente. Há civis lotados no aeroporto, embora já tenhamos libertado milhares deles. Sabemos que terroristas podem procurar explorar a situação e atingir afegãos inocentes ou tropas americanas"

Para o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, não há dúvidas de que será "impossível” até a data imposta pelos EUA retirar todos os estrangeiros ocidentais que estão no país.

Mais de 7 mil pessoas foram retiradas de Cabul no sábado

Desespero e caos

No aeroporto internacional de Cabul, o cenário continua a ser de desespero e caos e pelo menos sete civis afegãos já perderam a vida esmagados pela multidão.

Numa tentativa de garantir maior segurança, as tropas norte-americanas ampliaram o perímetro do aeroporto, onde milhares continuam a tentar embarcar e deixar o país. Desde o dia 14 de agosto já foram retiradas 28 mil pessoas.

Este domingo, as ruas de várias cidades alemãs foram palco de manifestações em apoio aos refugiados afegãos e a uma política de asilo mais acolhedora. Também na capital francesa, Paris, centenas de afegãos reivindicaram a criação de um corredor humanitário.