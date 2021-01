Reino Unido começa a administrar vacina da AstraZeneca/Oxford

Brian Pinker, um britânico de 82 anos, foi o primeiro a ser inoculado, no Hospital Churchill da Universidade de Oxford, com o imunizante contra a Covid-19 desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca.

"Estou muito feliz por receber hoje a vacina contra a Covid-19 e muito orgulhoso. As enfermeiras, médicos e equipa médica foram fantásticos hoje e estou ansioso para comemorar meu 48º aniversário de casamento com minha esposa Shirley no final do ano", disse Pinker.

Os reguladores do Reino Unido aprovaram a vacina da Oxford/AstraZeneca em 30 de dezembro de 2020, após analisar todos os dados fornecidos pelos pesquisadores de Oxford. Cerca de 520 mil doses estão prontas para serem distribuídas, indicou o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS), através de um comunicado difundido esta segunda-feira (04.01).

Reino Unido começou a administrar vacina da AstraZeneca/Oxford

Mais vacinas nas próximas semanas

O Reino Unido já autorizou 100 milhões de doses da vacina da Oxford/AstraZeneca, o que permitirá que 50 milhões de pessoas sejam vacinadas, pois são necessárias duas doses.

A vacinação da população britânica aumentará nas próximas semanas, num momento em que há um aumento preocupante das infeções, que as autoridades associam a uma nova variante do coronavírus que se espalha mais rapidamente.

O ministro da Saúde, Matthew Hancock, publicou no Twitter que a vacinação com o imunizante da Oxford/AstraZeneca representa um "passo vital" na luta contra o novo coronavírus e que trata-se de uma "missão nacional".

Esta vacina é mais fácil de armazenar, pois pode ser mantida numa geladeira normal, como a vacina contra a gripe, enquanto a da Pfizer/BioNTech precisa ser armazenada a uma temperatura de 70 graus Celsius negativos.

Além da vacina Oxford/AstraZeneca, considerada segura e eficaz, o país está vacinando com a vacina Pfizer/BioNTech desde dezembro.

O Reino Unido registrou, no domingo (03.01), outros 54.990 novos casos e 454 mortes por Covid-19, de acordo com dados oficiais.