Reino Unido: Boris Johnson demite-se como líder conservador e fica como PM até ser substituído

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, demitiu-se esta quinta-feira (07.07) como líder dos conservadores, mas disse que se manterá na chefia do Governo até ser substituído à frente do partido. Também 59 membros do Governo apresentaram a demissão desde quarta-feira (06.07).