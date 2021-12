MEDIATECA

Regressar ao Ruanda para formar mão-de-obra qualificada

Depois de estudar nos EUA, Allen Kendunga decidiu regressar a casa, no Ruanda, para ajudar a resolver o problema do desemprego. Fundou a empresa Talent Match, que trabalha para colmatar o défice de competências no país, oferecendo orientação profissional aos estudantes.