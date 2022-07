Internacional

Reconstrução da Ucrânia custará mais de 750 mil milhões de dólares

O Governo da Ucrânia propõe que se financie com dinheiro russo parte da reconstrução do país no pós-guerra. Segundo Kiev, serão necessários mais de 750 mil milhões de dólares (mais de 718 mil milhões de euros).

Primeiro-ministro ucraniano, Denys Schmygal, abriu a "Conferência de Lugano"