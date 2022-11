Uganda vai enviar mil soldados para força na RDCongo

Depois do Quénia, também o Uganda anunciou, esta terça-feira, que vai enviar, até ao final do mês de novembro, um contingente de mil soldados para o leste da República Democrática do Congo.

O Uganda anunciou, esta terça-feira (22.11), que vai enviar, até ao final do mês de novembro, um contingente de mil soldados para a República Democrática do Congo (RDC), no âmbito de uma força regional da África Oriental destacada para a região, assolada por ataques de grupos armados.

"Estamos a finalizar a preparação das nossas tropas antes de as introduzir no leste da RDC" ao lado de soldados quenianos, já no terreno em Goma, afirmou o porta-voz do exército do Uganda Felix Kulayigye, sem detalhar a data da partida das tropas.

Os sete países da Comunidade da África Oriental (CEA) - Burundi, Quénia, Uganda, RDC, Ruanda, Sudão do Sul e Tanzânia - decidiram em junho enviar uma força regional para estabilizar a zona leste da RDC, que tem sido flagelada pela violência de múltiplos grupos armados há quase 30 anos.

A recente ofensiva do movimento M23 tem alimentado tensões diplomáticas entre a RDC e o Ruanda. Kinshasa acusa o Ruanda de prestar apoio ao M23, algo que peritos da ONU e funcionários dos EUA também apontaram nos últimos meses. Kigali contesta e acusa o país vizinho de apoiar o movimento rebelde Forças Democráticas de Libertação do Ruanda (FDLR).

O Quénia comanda a missão da Comunidade da África Oriental, que também inclui tropas do Burundi e do Sudão do Sul.

Os soldados do Quénia e do Uganda deverão deslocar-se ao lado de soldados estatais no Kivu do Norte e em Ituri. O exército sul-sudanês estará em Haut-Uélé e as tropas do Burundi no Kivu do Sul.

Um contingente do Ruanda será destacado ao longo da fronteira, depois de Kinshasa se opor à participação de Kigali em qualquer operação no seu território.