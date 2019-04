RDC: Epidemia de ébola já fez mais de 700 mortos

As autoridades congolesas anunciaram, esta sexta-feira (05.04), que desde o início da epidemia do ébola no país, no verão passado, já foram contabilizados mais de 1.100 casos da doença, sendo 1.051 confirmados e 66 prováveis.

Os dados do Ministério da Saúde da República Democrática do Congo indicam também que o número de mortes na sequência da epidemia subiu para 702.

A epidemia do vírus ébola foi decretada no país a 1 de agosto de 2018 em Mangina, na província de Kivu Norte. Em janeiro deste ano, a Organização Mundial da Saúde anunciou que o surto estaria contido, no entanto, só na última semana de março foram confirmados 72 novos casos da doença.

Esta é a segunda epidemia de ébola mais virulenta da história, depois de matar mais de 11 mil pessoas na África Ocidental (Guiné, Libéria, Serra Leoa) em 2014.

A epidemia atual apresenta uma complexidade singular, pois atinge uma região afetada pela violência das milícias armadas contra civis, numa situação que dificulta a resposta das organizações de saúde.

Este vírus transmite-se através de fluidos corporais infetados (tais como sangue, urina, fezes, sémen) e pode provocar diarreia, vómitos e febre hemorrágica.