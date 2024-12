RDC: Doença desconhecida mais de 100 pessoas

Epidemia de uma doença ainda não identificada está a afetar várias aldeias da província de Kwango, no oeste da República Democrática do Congo. De acordo com as autoridades sanitárias, foram registadas mais de 140 mortes.

De acordo com Mathias Mossoko, coordenador adjunto do centro de operações de emergência de saúde pública do Instituto Nacional de Saúde Pública da República Democrática do Congo (RDC) , a doença, que também está a afetar crianças na zona sanitária de Panzi, caracteriza-se por tosse, astenia, febre e palidez, e assemelha-se a uma pneumonia.

Mossoko promete fornecer mais pormenores sobre esta epidemia assim que os resultados dos testes laboratoriais estiverem disponíveis.

Mas por enquanto avança que "as primeiras suposições a nível provincial são de que se trata de uma pneumonia, uma pneumonia numa zona de desnutrição, o que tem levado à morte de crianças também.

"Esta é toda a informação que podemos dar-vos neste momento, a partir do Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública da RDC”, acrescenta.

Ajuda começa a chegar

Enquanto esperam que o Governo central tome as devidas providências em relação aos doentes, as autoridades provinciais do Kwango já podem contar com o apoio de vários parceiros na República Democrática do Congo.

A RDC já está assolada pela epidemia de mpox, com mais de 47 mil casos suspeitos e mais de 1000 mortes, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) Foto: Moses Sawasawa/AP/dpa/picture alliance

Segundo o vice-governador da província do Kwango, Remy Saki, "Há os parceiros tradicionais da RDC que forneceram medicamentos e algum equipamento de proteção, nomeadamente a UNICEF, a OMS e o SANRU. Mas também há políticos de boa-fé que meteram a mão no bolso, que forneceram recursos financeiros para limitar os danos, entre outras coisas".

Mas é necessário mais: "Teremos de procurar formas e meios de continuar a fornecer apoio técnico, financeiro e material, obviamente para que possamos controlar a epidemia”.

Entre 10 de novembro e 2 de dezembro, as autoridades sanitárias da província do Kwango afirmam ter registado mais de 140 mortes.

Esta província faz fronteira com a antiga província de Grand Kasaï, onde as taxas de subnutrição parecem ser elevadas. Enquanto aguardam respostas sobre esta doença, as autoridades provinciais apelam à população para que respeite as regras de higiene.