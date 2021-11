Cabinda: Raul Tati e Raul Danda condenam apoio irrisório do Governo no OGE

Em conversa com a DW África, no lançamento do seu mais recente livro, Raul Tati não comenta as nomeações da sua mulher e do Padre Congo para o governo provincial. Já Raul Danda fala em "orientações" do Governo do MPLA.