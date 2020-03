Raça Oculta: Hip hop contra a violência doméstica em Moçambique

Moçambique: Mulheres do comércio de rua

"Somos desprezadas"

As vendedoras passam a maior parte do dia nas ruas das cidades e vilas. Fátima Mário vende amendoim torrado e cozido há cerca de quatro anos em Inhambane, mas diz que não se sente à vontade porque é desprezada, juntamente com as suas amigas, por ser comerciante de rua.