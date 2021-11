A Rússia, oficialmente Federação Russa, é um país localizado no norte da Eurásia e é considerada a nação com mais área, cobrindo um nono do planeta Terra.

A Rússia é também um dos países mais populosos do mundo. A sua única língua oficial é o russo, embora sejam faladas cerca de três dezenas de dialetos e idiomas locais. A Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, membro do BRICS, G20, Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), Organização para Cooperação de Xangai (OCX), Comunidade Económica Eurasiática (CEEA) e Comunidade dos Estados Independentes (CEI). Também faz parte do grupo BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.