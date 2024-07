Rússia descreve África como "continente do futuro"

A Rússia vê África como "continente do futuro" e quer aprofundar as relações políticas e económicas com os seus países, disse quinta-feira, em São Tomé, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Mikhail Bagdanov.

Mikhail Bagdanov sublinhou que "as autoridades russas, especialmente o Presidente Vladimir Putin, têm uma atenção muito especial em relação a África" que "começou muito antes da operação especial [Guerra na Ucrânia]", apontando que a primeira cimeira Rússia-África aconteceu ainda em 2019, "antes dos acontecimentos".

"Esta atenção tem caráter estratégica [...] porque nós vemos África como continente do futuro no âmbito dos seus recursos, potencial humano, são muitos países jovens que têm muitas oportunidade para desenvolver independentemente, por isso que nós queiramos ativar os nossos contatos e aprofundar as relações políticas e económicas também", disse.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros disse ter convidado o chefe da diplomacia são-tomense para a cimeira dos ministros dos Negócios Estrangeiros Rússia-África a realizar-se de 1 a 10 de novembro na Rússia.

Segundo Mikhail Bagdanov "muitos países africanos já concordaram e aceitaram o convite" para a reunião que será anual e servirá para a discussão dos acordos assinados nas últimas cimeiras e ver como melhorar a sua implementação.

"Não são só palavras"

O representante russo garante que o interesse russo pela África "não são só palavras" apontando as várias viagens feitas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, aos países africanos bem como as visitas de líderes africanos que têm sido recebidos na Rússia.

Mikhail Bagdanov apontou a cimeira dos BRICS, que junta o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como exemplo de aproximação multilateral inicialmente através da África do Sul, mas que recentemente conta com a adesão de novos países africanos.

No domínio bilateral com São Tomé e Príncipe destacou a cooperação na educação e formação de quadros são-tomense em que atualmente são garantidas mais de 15 bolsas de estudos anuais, "mas se houver algum desejo da parte são-tomense de aumentar ou especificar novas áreas", a Rússia vai "reagir com maior rapidez para atender".

No domínio da Defesa, destacou o recente acordo técnico militar assinado com São Tomé e anunciou que o ministro da Defesa e Administração Interna são-tomense, Jorge Amado, vai estar na Rússia em agosto, para um encontro nesta área e definir ações a serem implementadas.

"Vai ser o momento muito importante para discutir assuntos ligados com a segurança, inclusive a luta contra o terrorismo porque o contributo de cada país nessa luta é importante porque é uma ameaça para toda a comunidade mundial", adiantou Mikhail Bagdanov.