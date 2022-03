Rússia promete "regime de silêncio" para saída de civis da Ucrânia

A Rússia anunciou que está disposta a abrir corredores humanitários esta quarta-feira (09.03) para a população que foge de Kiev e outras cidades ucranianas, numa altura em que o número de refugiados desde o início da invasão russa ao país vizinho ultrapassa os dois milhões.

Mikhail Mizintsev, líder do Centro de Controlo de Defesa russo, citado pela agência de notícias Tass, adiantou que as forças russas iriam "observar um regime de silêncio" a partir das 10h00 em Moscovo para garantir a passagem de civis em fuga das cidades de Kiev, Chernihiv, Sumi, Kharkiv e Mariupol.

Ainda não é claro se as rotas propostas passam pela Rússia ou pela Bielorrússia, condições anteriormente rejeitadas pelo Governo ucraniano.

Na terça-feira, milhares de civis deixaram a cidade sitiada de Sumi, naquele que foi o primeiro corredor humanitário bem-sucedido desde o início da invasão russa. As autoridades ucranianas anunciaram, entretanto, que esta rota vai continuar a funcionar esta quarta-feira.

No entanto, a Ucrânia acusou as forças russas de bombardearem outro corredor, a partir de Mariupol para o sul do país. As evacuações continuavam também na região de Kiev, apesar dos tiroteios nos corredores humanitários, segundo as autoridades locais.

Civis abandonam a cidade de Irpin, a nordeste de Kiev.

Mais sanções e saída de empresas

Esta terça-feira, os Estados Unidos da América e o Reino Unido anunciaram um embargo às importações de petróleo e gás russo. Do lado da Comissão Europeia veio o anúncio da proposta de eliminação progressiva da dependência de combustíveis fósseis da Rússia antes de 2030.

Numa intervenção na Casa Branca, Joe Biden anunciou que o petróleo russo não será aceite nos portos dos EUA: "Os Estados Unidos estão a visar a principal artéria da economia da Rússia. Estamos a proibir todas as importações de petróleo, gás e energia russos. Isto significa que o petróleo russo deixará de ser aceitável nos portos dos EUA, e o povo americano dará outro golpe poderoso na máquina de guerra de Puti".

Em resposta, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto de "medidas especiais" para dar garantias à economia da Rússia no comércio externo e que autoriza o Governo a proibir exportações e importações de produtos e matérias-primas. A decisão estará em vigor até ao final do ano.

Ainda assim, a agência de notação financeira Fitch diz que o incumprimento da dívida russa é "iminente" devido às sanções. Ao mesmo tempo, a Starbucks, Coca-Cola e PepsiCo anunciaram a suspensão das suas atividades na Rússia, depois da cadeia de 'fast food' norte-americana McDonald's ter comunicado o encerramento temporário de 850 restaurantes no país, devido à invasão russa da Ucrânia.