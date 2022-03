Rússia proíbe Facebook e Instagram, acusados de "russofobia"

A Justiça da Rússia aceitou, esta segunda-feira (21.03), um pedido do Ministério Público para proibir no país as atividades da companhia tecnológica norte-americana Meta, matriz do Facebook, Instagram e WhatsApp, por considerá-la uma organização extremista.

"Ficam proibidas as atividades da multinacional norte-americana Meta Platforms, de oferecer as redes sociais Facebook e Instagram no território da Federação Russa, por atividades extremistas", indicou o plenário do tribunal de Tverskoi, por meio de um comunicado no Telegram.

A decisão não se aplica ao serviço de mensagens WhatsApp, por não conter funções para a difusão pública de informações.

"Atividades contra a Rússia"

Esta medida faz parte dos esforços de Moscovo de reprimir os meios de comunicação social durante a guerra na Ucrânia.

Na audição desta segunda-feira, os serviços de segurança russos (FSB) acusaram a Meta de trabalhar contra os interesses de Moscovo durante o conflito. "As atividades da organização são dirigidas contra a Rússia e as suas Forças Armadas", disse Igor Kovalevsky, representante do FSB, ao tribunal.

"Pedimos (ao tribunal) que proíba as atividades da Meta e a obrigue a implementar imediatamente esta decisão", afirmou Kovalevsky, citado pelas agências noticiosas russas.

Bloqueio às redes sociais

Depois de o Presidente Vladimir Putin ter enviado tropas para a Ucrânia a 24 de fevereiro, as autoridades bloquearam o acesso na Rússia ao Facebook e ao Instagram, bem como ao Twitter.

A Meta, dona do Facebook e do Instagram, tinha anunciado a 10 de março que as plataformas permitiriam declarações como "morte aos invasores russos", mas não ameaças reais contra civis. No entanto, o presidente para assuntos globais da Meta, Nick Clegg, disse mais tarde que as regras só se aplicariam a pessoas listadas dentro da Ucrânia.

A advogada da empresa norte-americana, Victoria Shagina, disse em tribunal que a Meta não estava a realizar atividades "extremistas", opondo-se à "russofobia", informou a agência noticiosa Interfax.

Artigo em atualização.