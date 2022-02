Rússia pede soluções políticas para desacordos na Guiné-Bissau

A Rússia pediu esta quinta-feira (03.02) soluções políticas para os desacordos existentes na Guiné-Bissau, salientando que rejeita quaisquer tentativas de mudança inconstitucional do poder.

"Moscovo está preocupada com os últimos acontecimentos na República da Guiné-Bissau amiga. Rejeitamos todas e quaisquer tentativas de mudança inconstitucional do poder", pode ler-se num comunicado divulgado pela embaixada da Rússia em Bissau.

No comunicado, a Rússia exorta todas as forças políticas da Guiné-Bissau a "absterem-se de ações que possam provocar a violência e a procurarem uma solução política para os desacordos existentes".

"Esperamos que a sociedade guineense continue a seguir o caminho do desenvolvimento estável e democrático", conclui.

Tentativa de golpe de Estado?

Homens armados atacaram na terça-feira o Palácio do Governo da Guiné-Bissau, onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam.

O ataque causou pelo menos 11 mortos, segundo o último balanço do Governo, e o Presidente considerou tratar-se de uma tentativa de golpe de Estado que poderá também estar ligada a "gente relacionada com o tráfico de droga".