Rússia garante à ONU que não atacou central nuclear e culpa ucranianos

"Tudo isso faz parte de uma campanha sem precedentes de mentiras e desinformação contra a Rússia", disse o embaixador russo nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya, durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para tratar do incidente em Zaporíjia.

De acordo com Nebenzya, as tropas russas controlam as instalações e seus arredores desde 28 de fevereiro e ontem à noite foram atacados por um "grupo de sabotagem ucraniano", que após ser repelido pelas tropas do Kremlin, teria incendiado antes de fugir do edifício em chamas.

"Provocação"

A versão dada pelo embaixador nas Nações Unidas coincide com a apresentada pouco antes em Moscovo pelo porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, que denunciou todo o incidente em Zaporíjia como uma "provocação".

Vista aérea das instalações nucleares ucranianas

Vasily Nebenzya assegurou que o Exército russo está fazendo tudo ao seu alcance "para garantir a segurança das instalações nucleares ucranianas" e denunciou uma "enorme campanha de propaganda anti-russa baseada em acusações de que a Rússia está supostamente tentando criar uma fonte de contaminação radioativa".

"Peço que pensem: por que faríamos isso? Somos os mais interessados em manter a segurança nuclear e em geral na Ucrânia. Somos vizinhos da Ucrânia e juntamente com os bielorrussos e ucranianos vivemos a tragédia de Chernobyl", disse o diplomata.

"A funcionar normalmente"

Sobre a situação na central, Nebenzya assegurou que o incêndio foi extinto e que os níveis de radiação estão normais enquanto a central continua funcionando "normalmente de acordo com os requisitos técnicos".

O embaixador russo explicou que nenhuma parte essencial da instalação foi danificada e explicou que há um reator parado para manutenção, dois foram temporariamente desconectados por decisão do pessoal da usina, dois que estão a ser resfriados e outro em operação.

A delegação chinesa na ONU agradeceu à Rússia pelos seus esclarecimentos, depois que as potências ocidentais acusaram as forças de Moscovo de quase terem causado uma catástrofe nuclear.