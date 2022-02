Rússia diz que separatistas do Donbass lhe pediram ajuda militar contra Kiev

O Kremlin anunciou, esta quarta-feira (23.02), que os líderes das autoproclamadas repúblicas separatistas pró-Rússia, no leste da Ucrânia, pediram ajuda ao Presidente russo Vladimir Putin para "repelir a agressão" dos militares ucranianos.

Segundo o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, citado pelos 'media' estatais da Rússia, as duas regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, cuja independência Moscovo reconheceu esta semana, "solicitaram ajuda do Presidente da Rússia para repelir a agressão das forças armadas ucranianas".

Este apelo, se for aceite, pode significar o envolvimento militar direto da Rússia no leste da Ucrânia, confirmando os receios dos países ocidentais de que Moscovo está a preparar uma invasão ao país vizinho.

O porta-voz do Kremlin acrescentou que os líderes dos dois territórios separatistas escreveram a Vladimir Putin a denunciarem bombardeamentos dos militares ucranianos que causaram mortes de civis e forçaram muitas pessoas a fugirem.

A narrativa do Kremlin é contrariada pelo governo ucraniano e países ocidentais, que afirmam que têm sido os separatistas pró-russos a bombardear zonas controladas por Kiev.

Ucrânia reage

O anúncio de Moscovo fez soar o alarme na Ucrânia, que já pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que seria a segunda esta semana. O anúncio foi feito no Twitter pelo ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba.

Num discurso dirigido à nação, na madrugada desta quinta-feira (24.02), o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que tentou contactar Vladimir Putin por telefone, mas que este não atendeu.

"Tomei hoje a iniciativa de ter uma conversa por telefone com o Presidente da Federação Russa. Resultado: silêncio", disse Zelensky.

O Presidente ucraniano não tem dúvidas de que o anúncio de Moscovo sobre o pedido de ajuda dos líderes dos dois territórios separatistas é indicativo de que a crise entre os dois países entrou na sua fase mais perigosa até agora.

"Quase 200.000 soldados e milhares de veículos de combate estão posicionados" na fronteira ucraniana, declarou Zelensky, que adiantou que a Rússia pode iniciar uma "grande guerra na Europa" nos próximos dias.

Foto de um protesto, nesta quarta-feira (23.02), em Londres contra a Rússia

Uma invasão poderá começar em "qualquer dia", com o risco de "se tornar o início de uma grande guerra na Europa", alertou no discurso.

Perante o agravamento da situação no leste do país, o parlamento ucraniano já havia aprovado, esta quarta-feira, a instauração do estado de emergência no país, proposto pelo Presidente Volodymyr Zelensky. A medida entra em vigo esta quinta-feira.

O Ocidente acusa Vladimir Putin de quebrar os Acordos de Minsk, assinados por Kiev e pelos separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk, sob a égide da Alemanha, França e Rússia. Estes visavam encontrar uma solução para a guerra entre Kiev e os separatistas apoiados por Moscovo que começou em 2014, pouco depois de a Rússia ter anexado a península ucraniana da Crimeia.

Mais sanções

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, manifestou, esta quarta-feira, ao chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, a disponibilidade dos Estados Unidos de imporem "sanções adicionais poderosas" à Rússia, caso esta avance com uma invasão da Ucrânia.

Chefe da diplomacia europeia Josep Borrell e secretário de Estado norte-americano Antony Blinken

Os dois diplomatas mantiveram uma conversa telefónica na qual voltaram a insistir no "forte apoio à soberania da Ucrânia" e na "importância de manter uma união transatlântica perante a agressão russa", refere o comunicado divulgado pelo Departamento de Estado norte-americano.

Após as sanções económicas impostas na terça-feira contra dois bancos, à dívida soberana e a membros da elite russa, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou esta quarta-feira sanções contra empresas que participaram na construção do gasoduto Nord Stream 2, que pretende transportar gás russo para a Alemanha.

França recomenda saída do país "sem demoras"

A França recomendou, esta quarta-feira à noite, que todos os seus cidadãos "saiam sem demoras" da Ucrânia e desaconselhou qualquer viagem à zona fronteiriça do norte e leste ucraniano.

"No contexto das altas tensões criadas pela concentração de tropas russas nas fronteiras da Ucrânia, pela decisão russa de reconhecer a independência das províncias [separatistas] de Donetsk e Lugansk e tendo em vista o estabelecimento do estado de emergência decidido pelo parlamento ucraniano, os cidadãos franceses na Ucrânia devem deixar este país sem demoras", refere em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros de França.

O governo francês aponta ainda que "não é recomendado viajar para a Ucrânia até novo aviso".

A guerra no Donbass já provocou mais de 14.000 mortos e 1,5 milhões de deslocados desde 2014, segundo as Nações Unidas.

Artigo atualizado às 01:19 Tempo Universal Coordenado (UTC) de 24 de fevereiro de 2022.