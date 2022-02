NOTÍCIAS

Rússia ataca Ucrânia também no front cibernético

Sites do governo e bancos ucranianos foram atingidos por ataques cibernéticos em massa. A Rússia é acusada de usar software malicioso para minar as instalações de defesa da Ucrânia. Para influenciar a opinião pública, a mídia social é alimentada com desinformação.