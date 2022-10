NOTÍCIAS

"Rápidos do Kwanza": Um dos mais belos encantos naturais em Malanje

Os "Rápidos do Kwanza", na cidade Kangandala, província de Malanje, são um cartão postal de enorme potencialidade, acolhendo turistas de diversos pontos de Angola. É um encanto que prende as atenções de quem ama a natureza. Mas é preciso mais investimento no turismo local.