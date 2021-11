A rádio, em termos técnicos, é um sistema de comunicação que usa ondas eletromagnéticas que se propagam no espaço. A rádio é também um meio de comunicação.

O rádio é um recurso tecnológico de telecomunicações utilizado para propiciar comunicação bidirecional através de dados e informações previamente codificadas em sinal eletromagnético que se propaga através do espaço físico material e imaterial. No masculino, o rádio é um aparelho recetor de sinais radiofónicos, usado para captar e transformar as ondas emitidas por um radiotransmissor. No feminino, a rádio é uma estação radiodifusora que transmite informação programas diversos, utilizando as mesmas propriedades.