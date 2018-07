Quem será o novo campeão do mundo de futebol?

Depois de 62 jogos, ao longo de três semanas, com 161 gritos de golo, chegámos à hora das decisões do Mundial 2018, da Rússia. Sábado (14.07), Bélgica e Inglaterra jogam o 3º e 4º lugares. 25 horas depois (domingo), França e Croácia vão protagonizar uma final inédita e um deles será coroado o novo campeão do mundo, de futebol.

França

França vai terceira final do Mundial de futebol (1998 e 2006)

Pela terceira vez em vinte anos, a França vai jogar a final de um Mundial de futebol. Os franceses apenas venceram a competição mais importante do futebol mundial, uma vez, e foi precisamente, há duas décadas atrás. Na altura, os gauleses organizaram o Mundial de 1998 e golearam na final os campeões em título, o Brasil, por 3-0. A 2ª final é de má memória para os franceses. No Mundial de 2006, jogado na Alemanha, a França perdeu no desempate por grandes penalidades frente à Itália, que sagrou-se tetracampeã do mundo (a 2ª seleção a par da Alemanha, com mais títulos mundiais conquistados).

Thierry Henry (esq.) e Youri Djorkaeff (dta) venceram Mundial pela França em 1998

Agora, em 2018, na em solo russo, a França vai tentar levar o "caneco" para casa, pela segunda vez na história. Verdade se diga, que a seleção de há 20 anos atrás, contava com nomes como Patrick Vieira, Thierry Henry, o próprio Didier Deschamps - atual selecionador francês - que capitaneou a seleção gaulesa ao primeiro título mundial. No entanto, esta seleção está repleta de talentos de nível mundial. Varane, Kanté, Pogba e o jovem Mbappé são algumas das maiores estrelas francesas. Mas, há uma que tem brilhado mais que outras. Seu nome, Antoine Griezmann.

Fator X

Antoine Griezmann apontou três golos e serviu dois, em seis jogos.

O avançado do Atlético de Maddrid, tem sido o autêntico "comandante" desta equipa. Para além dos três golos e duas assistências neste Mundial, Griezmann é o rosto da tranquilidade e frieza francesa, adotada depois do Europeu perdido em casa para Portugal. Com um futebol menos artístico, mas mais contido e controlado, a França não teve grandes dificuldades em chegar à final e afastou equipas como a Argentina, Uruguai e Bélgica.

Croácia

Mario Mandžukić foi o herói croata frente à Inglaterra nas meias-finais do Mundial

Chamam-lhe a equipa das "sete vidas". A Croácia vai jogar a primeira final de uma grande competição, pela primeira vez na história. E logo, num Mundial! A seleção "ardente", fez um caminho sofrido, mas com um futebol atrativo, versátil e cheia de fogo, como a alcunha indica. Depois de uma fantástica fase de grupos, em que fez o pleno, e venceu a Argentina por 3-0, os croatas não mais venceram um jogo nos 90 minutos. Dinamarca e Rússia (anfitriã), foram eliminadas através do desempate por grandes penalidades. Na meia-final, foi a vez de eliminar a Inglaterra, no prolongamento. As duas vezes que a Croácia passou da primeira fase do Mundial, chegou às meias-finais.

A primeira, foi no Mundial 1998, e curiosamente, frente à França, adversária dos croatas na final do Mundial 2018. Há vinte anos, os franceses levaram a melhor, com uma vitória por 2-1, e seguiram para a final, onde acabariam por vencer o campeonato do mundo. Os croatas ficaram no pódio, depois de vencerem a Holanda pelo 3º lugar. Vinte anos depois, a seleção francesa continua forte, mas os croatas estão muito mais fortes, e muito por culpa, deste homem: Luka Modrić

Homem de ferro

Luka Modrić é o capitão da Croácia

32 anos, tricampeão europeu pelo Real Madrid e um dos melhores médios do mundo. Top 3. Luka Modrić é o verdadeiro cérebro do futebol croata que tem encantado o futebol, no Mundial da Rússia. Modrić é mais do que um capitão. Destrói, pensa, constrói, distribui e finaliza. Corre trava, volta a correr e trava novamente. É um verdadeiro homem de ferro, porque parece não ter um coração. Não pára, não desliga do jogo. Leva dois golos - um deles frente à Argentina - e uma assistência direta para golo. A Croácia chega à final deste domingo (15.07), com mais 120 minutos nas pernas que a França. Os croatas, mais do que força e coração, vão precisar e muito do cérebro Luka Modrić, para conquistar o primeiro mundial da história e entrar para o vulto dos imortais do futebol

Bélgica x Inglaterra

Bélgica e Inglaterra decidem o último lugar do pódio

Em condições normais, é o tipo de jogo qualquer jogador gostaria de participar. O terceiro e quarto lugares são prestigiantes num Mundial. No entanto, Bélgica e Inglaterra ficaram com um sabor amargo nas meias-finais. A Bélgica, perdeu por 0-1 com a França, mas teve várias oportunidades para, pelo menos, empatar a partida. Já a Inglaterra teve a vida mais facilitada. A seleção dos "três leões" esteve a vencer a Croácia por 1-0, desde muito cedo no jogo, mas viu a seleção croata empatar e vencer no prolongamento. Exatamente, viu jogar.

Inglaterra perdeu por 2-1 com a Croácia no prolongamento

Os ingleses tinham feito uma bela caminha até à meia-final, mas não resistiram à vontade e ao belo futebol croata. A Inglaterra descansou sobre o golo de vantagem que tinha, e quando acordou, já estava a perder por 2-1 no prolongamento. Fez-se justiça e a Croácia seguiu para a final. O Bélgica x Inglaterra será uma reedição do último jogo da fase de grupos do Grupo G. Na altura, com ambas as seleções já apuradas, a Bélgica venceu por 1-0, com um grande golo de Januzaj.

Januzaj marcou um dos melhores golos do Mundial 2018

Belgas e ingleses vão jogar pelo último lugar do pódio este sábado (14.07), em São Petersburgo, a partir das 14 (hora universal).