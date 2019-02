Quem quer ser o próximo Presidente da Nigéria?  

Quem são as mulheres mais poderosas de África?

Discrição e influência

Jaynet Kabila é conhecida pela sua discrição e cuidado. Irmã gémea do Presidente congolês Joseph Kabila e filha do ex-Presidente, é membro do Parlamento da República Democrática do Congo e também é dona de um grupo de meios de comunicação. Em 2015, a revista francesa Jeune Afrique apontou-a como a pessoa mais influente do Governo na RDC.