Achraf Hakimi

É um dos defesas mais talentosos do mundo e está numa equipa recheada de estrelas, o PSG. Hakimi, ala direito marroquino de 23 anos, foi formado no Real Madrid, evoluiu no Borussia Dortmund e, no ano passado, desabrochou ao serviço do Inter de Milão, ajudando os italianos a ganharem a Serie A uma década depois. O PSG chegou a Itália e pagou 60 milhões de euros por um ala que promete dominar...