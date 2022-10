Quem é Ramzan Kadyrov, o líder checheno aliado de Putin na Ucrânia?

Ramzan Kadyrov é conhecido como aliado ferrenho do Presidente russo Vladimir Putin, referindo-se mesmo a si próprio como seu "soldado". Há várias décadas, a sua lealdade não era à Rússia, mas sim à Chechénia.

Nascido a 5 de outubro de 1976, na antiga Rússia Soviética, Kadyrov juntou-se aos separatistas islámicos em busca da independência da Chechénia no início dos anos 90, na sequência do colapso da União Soviética. A primeira guerra chechena terminou em 1996, após a intervenção das forças russas para impedir a secessão da república de maioria muçulmana.

Após uma segunda guerra, o novo Presidente russo Vladimir Putin colocou a Chechénia sob controlo directo do Kremlin, instalando o pai de Ramzan Kadyrov, Akhmad Kadyrov, como chefe da administração da região.

Nesta altura, no final dos anos 90, Akhmad Ramzan e o seu filho, Ramzan Kadyrov, tinham abandonado o movimento separatista checheno, mudando as suas lealdades para a Rússia. Em 2003, Akhmad Kadyrov tornou-se presidente checheno, com o seu filho Ramzan a servir como chefe da segurança.

Violações dos direitos humanos

Desde então, Ramzan Kadyrov tem controlado uma milícia de chechenos pró-russos, a chamada Kadyrovtsy, ostensivamente empenhada na supressão de quaisquer elementos separatistas remanescentes.

Acredita-se que esta milícia tenha cometido abusos generalizados dos direitos humanos, que vão desde raptos a torturas e assassínios, sendo que Ramzan pode ter participado pessoalmente em tais crimes. Acredita-se também que os Kadyrovtsy tenham raptado figuras empresariais para extorquir dinheiro.

Após a morte do Presidente Akhmad Kadyrov num atentado terrorista em maio de 2004, foi sucedido pelo primeiro-ministro em exercício, que por sua vez fez de Ramzan Kadyrov o seu adjunto. Os analistas, contudo, consideraram Ramzan Kadyrov o líder de facto na Chechénia. Considerado um favorito de Putin, foi-lhe concedido o prestigioso título de Herói da Rússia em 2004.

Vladimir Putin (à esquerda) confia em Kadyrov e em suas tropas na guerra contra a Ucrânia

Pouco tempo depois, Kadyrov foi promovido a primeiro-ministro. Ao atingir a idade mínima exigida de 30 anos em 2007, Putin nomeou Kadyrov como presidente checheno. Tem permanecido o líder da Chechénia até aos dias de hoje.

Kadyrov governou a Chechénia com um punho de ferro. Na Chechénia, qualquer pessoa considerada crítica em relação às autoridades corre o risco de ser presa, processada, condenada sob acusações falsas, raptada ou mesmo morta. Dissidentes, activistas dos direitos humanos, jornalistas e bloggers - incluindo as suas famílias estão em grave perigo.

No seu relatório de 2022, a Human Rights Watch escreve que "Ramzan Kadyrov [tem] continuado a anular implacavelmente todas as formas de dissidência". Cada vez mais, as pessoas LGBTQ estão também sujeitas a uma perseguição maciça.

O "homem forte" de Putin

Putin confiou em Kadyrov para manter a República do Norte do Cáucaso da Chechénia estável e reprimir qualquer agitação. De facto, Kadyrov comprometeu-se a "cumprir qualquer comando militar do comandante-chefe da Rússia Vladimir Putin".

Pela lealdade inabalável, Kadyrov tem gozado de liberdades consideráveis, governando a Chechénia e falando o que lhe apetece. Ele não se afastou, por exemplo, da resistência da Rússia em relação aos recentes reveses militares na Ucrânia. E apelou mesmo à utilização de armas nucleares.

Ramzan Kadyrov governou a Chechénia com punho de ferro

Embora alguns chechenos tenham lutado ao lado de separatistas pró-russos no leste da Ucrânia durante anos, supostamente como voluntários, foi apenas em finais de fevereiro de 2022 que Kadyrov declarou formalmente que os militares chechenos seriam enviados para lá. Em março, Kadyrov disse que cerca de mil combatentes chechenos estavam na Ucrânia, um número que é impossível de verificar independentemente.

As forças de Kadyrov são tão notoriamente brutais, como os media, gabando-se na internet dos seus supostos sucessos nos campos de batalha da Ucrânia. Contudo, muitos analistas veem nisso uma propaganda e questionam a sua eficácia de combate.

Mas soldados chechenos estiveram envolvidos no cerco brutal e na eventual captura de Mariupol no início deste ano. Kadyrov não esconde ser um defensor da guerra na Ucrânia desde o seu início, tendo mesmo prometido enviar os seus próprios filhos adolescentes para as linhas da frente.

Recentemente, Kadyrov anunciou que Putin o tinha promovido ao posto de coronel-general. Um "soldado" de Putin que, ao que tudo indica, continua apenas a subir nas fileiras.