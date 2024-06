Quem é o dono do grupo OPAIA e o que detém em Angola?

O empresário Agostinho Kapaia, com ligações ao MPLA, o artido no poder em Angola, viu recentemente o seu nome envolvido num escândalo sobre a compra com dinheiro público de autocarros, por 323,5 milhões de euros.

Os críticos acreditam que o Estado pagou bastante mais do que devia. E este já terá sido o segundo ajuste direto concedido pelo Presidente angolano, João Lourenço, ao grupo liderado por Agostinho Kapaia, o grupo OPAIA, em menos de um ano. Afinal, que grupo é este? E quem é este empresário?

O grupo OPAIA detém um pequeno império em Angola. No site da empresa, a OPAIA apresenta-se ao grande público como um grupo líder, com mais de duas décadas de atividade, focado em projetos de infraestrutura para entidades públicas e privadas.

Desde a sua fundação, em agosto de 2002, a OPAIA tem sido um parceiro estratégico do executivo angolano em vários projetos socioeconómicos, nos setores da educação, saúde, energia e águas, e construção civil. O grupo detém 90% das ações da futura fábrica de fertilizantes do país, que está sendo construída na cidade do Soyo, numa parceria com a Sociedade Nacional de Combustível de Angola (SONANGOL).

No Huambo, a terra natal do empresário Agostinho Kapaia, o presidente do grupo, a OPAIA tem o hotel Ekuikui, a maior unidade hoteleira da cidade, com a categoria de quatro estrelas.

O ativista cívico José Domingos diz que o empresário Agostinho Kapaia é um homem importante na cidade. "Ele é um empresário bem posicionado. As suas empresas têm saúde financeira. Mas é uma pessoa de trato fácil, lida bem com todo o mundo."

No entanto, o empresário, que também é membro do Comité Central do partido no poder, o MPLA, viu o seu nome envolvido no mais recente escândalo em Angola, sobre a compra milionária de autocarros com dinheiro do Estado.

De acordo com os cálculos do ativista angolano Rafael Marques, cada viatura não deveria ter custado mais do que 250 mil euros Foto: João Carlos/DW

Compra milionária de autocarros

O Presidente angolano adjudicou a compra de 600 autocarros a um consórcio que integra a empresa OPAIA Europa, do grupo OPAIA. Cada autocarro terá custado 540 mil euros, algo que levou a sociedade civil a desconfiar de sobrefaturação.

Contas feitas pelo ativista e jornalista Rafael Marques indicam que cada viatura não deveria ter custado mais do que 250 mil euros.

O negócio, feito por ajuste direto, foi altamente criticado, mas a pressão para revogar os contratos feitos com a OPAIA não tem demovido o chefe do Estado.

Para o ativista José Domingos, o silêncio de João Lourenço sobre o caso é cúmplice: "Para uma pessoa que propôs combater a corrupção, e agora surgem factos vergonhosos e o Presidente cala-se, isso é sinal de que existe uma cumplicidade."

O Ministério dos Transportes disse que os valores envolvidos na compra não eram só para comprar os autocarros: incluiriam também a manutenção e assistência técnica, além da construção de uma fábrica de autocarros para exportação na Barra do Dande, província do Bengo.

O grupo OPAIA postou, há dias, no Facebook uma mensagem a dar conta da sua "primeira visita às futuras instalações" da fábrica. O grupo diz que "a infraestrutura que está a ser construída promete não só impulsionar a economia local, mas também criar oportunidades de emprego e fomentar o crescimento sustentável da comunidade".

Mais um ajuste direto

Segundo a imprensa angolana, este foi o segundo ajuste direto concedido, em menos de um ano, ao grupo OPAIA. O outro está relacionado com a construção e apetrechamento de morgues em Luanda.

Guilherme Silva, presidente da Associação Mãos Livres, recomenda ao chefe de Estado angolano que acabe, de uma vez por todas, com o recurso constante ao mecanismo dos ajustes diretos, por uma questão de transparência.

"Eu penso que é um mau exemplo para o país, demonstra haver um favoritismo. Parece-nos, por outro lado, que o Executivo liderado pelo Presidente João Lourenço não confia em outras instituições privadas e talvez tenda a recorrer àqueles que são da sua confiança."

O empresário Agostinho Kapaia lidera a comunidade de Empresas Exportadoras e Internacionalizadas de Angola (CEEIA), e já desempenhou as funções de cônsul de São Tomé e Príncipe para a província do Huambo e embaixador da Agência Nacional para o Investimento Privado (ANIP) para a província do Huambo.