Quem é Marcio Pessôa, o novo chefe de redação da DW África?

Pessôa substitui o jornalista alemão Johannes Beck, que dirigia o serviço desde 2006. "Este departamento da DW é extremamente importante porque oferece informações equilibradas a cidadãos de países cujo exercício do jornalismo independente ainda é um imenso desafio e deteriorou-se muito nos últimos anos", diz o novo responsável pela gestão da DW África em português.

Marcio Pessôa é formado em jornalismo pela Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil. Nascido em Porto Alegre, começou a sua carreira jornalística na mesma cidade em 1997 na Rádio Guaíba. Nesta estação privada foi repórter investigativo. Também trabalhou durante vários anos na FM Cultura, uma emissora pública brasileira. O jornalista ganhou mais de 25 prémios com temas ligados ao meio ambiente e aos direitos humanos - entre os quais o que destacou o livro "Banguela", uma reportagem que expõe os bastidores da gestão na segurança pública no sul do país.

De repórter e correspondente a editor

A sua trajetória na DW começou com uma estadia na DW, em 2005, através de uma bolsa da fundação alemã Heinz-Kühn-Stiftung. De volta ao Brasil, passa a ser correspondente local da DW Português para África. Em 2007, regressou à Alemanha para fazer parte da equipa dos jornalistas da DW África. O seu trabalho na DW inclui também uma passagem pela DW Brasil de 2015 a 2019.

A redação da DW Português para África em 2011 (Márcio Pessôa é o primeiro do lado direito)

Na DW Português para África desempenhou um grande leque de funções como editor, apresentador e repórter. Por exemplo, cobriu para a DW as eleições na Guiné-Bissau em 2009 e em 2014. Também conduziu muitas produções e reportagens sobre temas ligados aos cinco países de língua oficial portuguesa em África (PALOP).

Nos últimos anos, foi responsável pelo lançamento do canal da DW Português para África no YouTube. Para além do trabalho na secção de língua portuguesa, também coordenou a edição de vídeos a nível do departamento africano da DW e chegou a conhecer as outras redações das outras línguas africanas da Deutsche Welle como amárico, inglês, hauçá, francês e suaíli.

Trajetória académica marcada por temas africanos

África foi o tema central dos trabalhos científicos que desenvolveu em paralelo no mundo académico. Marcio Pessôa concluiu um mestrado em Ciências Políticas na Universidade de Osnabrück, na Alemanha – quando estudou a sociedade civil no Zimbabué no pós-independência. Na ocasião, observou em Harare e em outras regiões o trabalho de organizações voltadas aos direitos humanos e à governação.

A seguir, fez um doutoramento em Estudos do Desenvolvimento na Universidade de Sussex, na Inglaterra, onde investigou a sociedade civil em Moçambique por mais de oito anos, sob a perspetiva da "teoria do desacato". Durante os seus estudos académicos, Pessôa também viveu em Moçambique, onde trabalhou em projetos de organizações da sociedade civil e da Universidade Eduardo Mondlane.

Com o exercício da chefia da DW Português para África a partir do dia 1 de janeiro de 2022, Pessôa será responsável por uma equipa de 18 profissionais na Alemanha e uma rede de mais de 40 correspondentes em África e no mundo.

Márcio Pessôa cobriu as eleições gerais de 2014 na Guiné-Bissau

DW Português para África: uma emissora líder de mercado

A DW Português para África tem o foco da sua cobertura voltado aos países de língua portuguesa no continente africano – Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. O departamento produz dois programas de rádio diários, uma cobertura online em textos e vídeos e presença nas redes sociais – especialmente no Facebooke YouTube.

A DW é a emissora internacional da Alemanha. O orçamento da DW é pago pelo Governo Federal da Alemanha. Mesmo assim, a DW goza de liberdade nas suas decisões editoriais como emissora de direito público. A DW transmite programas de televisão, rádio e online em 32 línguas para todo o mundo fora da Alemanha.