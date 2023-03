Quelimane mantém alerta porque Freddy pode voltar

Enquanto os residentes e as autoridades contabilizam os estragos, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o possível regresso do Freddy como depressão tropical. As chuvas fortes deverão continuar.

Até ao momento, as autoridades confirmaram 10 mortos devido à passagem do ciclone Freddy. As mortes ocorreram nos distritos de Namacurra, Maganja da Costa, Mocuba, Nicoadala e na cidade de Quelimane, onde os prejuízos são maiores.

Cerca de 250 mil pessoas precisam de ajuda. Há várias infraestruturas destruídas na capital provincial. Com a exceção do centro de Quelimane, não há eletricidade desde sábado, devido ao corte de condutores e postes da linha elétrica.

As equipas do Governo provincial da Zambézia e da autarquia de Quelimane continuam no terreno a fazer o levantamento dos danos causados pelo ciclone, enquanto os populares pedem ajuda urgente.

"A situação não está boa. Só nos deram água para beber. No bairro, todas as casas foram inundadas, todas as chapas voaram", contou uma residente à DW África.

Ciclone Freddy deverá regressar a Quelimane como depressão tropical Foto: Marcelino Mueia/DW

Muitas escolas estão a funcionar como centros de acomodação para as vítimas. Nesses locais, precisa-se de tudo um pouco, principalmente alimentos e roupas, para apoiar os que perderam praticamente tudo na tempestade.

Freddy deverá voltar como depressão tropical

O Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) prevê chuvas intensas para as próximas horas.

De acordo com o meteorologista Acácio Tembe, o ciclone Freddy deverá retornar à província "como depressão tropical e sair de novo para o mar, devendo voltar a passar por Quelimane. Nas próximas 72 horas, vamos registar chuvas significativas, acima dos 200 mm em 24 horas".

O governador da Zambézia, Pio Matos, apelou à população para que permaneça em casa.

"Tomemos conta do que é nosso, resolvendo aquilo que é possível resolver - repondo as chapas, tentando encontrar as melhores soluções e apelando à solidariedade dos vizinhos", disse o responsável.