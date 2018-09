Quatro sobrevivem a queda de avião comercial no sudão do Sul

O ministro regional da Informação do estado de Lagos Oriental, Taban Abel Aguek, disse que o avião, transportando 23 pessoas, caiu na cidade central de Yirol.

"O número de pessoas que confirmamos mortas é de 19 e quatro pessoas sobreviveram", disse Abel, acrescentando que duas crianças estavam entre as sobreviventes, assim como um cidadão italiano.

"Quando o avião estava pousando, o tempo estava nublado e esta não era uma boa situação para pouso de avião," avaliou.

"A cidade inteira está em estado de choque, as lojas estão fechadas, algumas pessoas levaram seus parentes para o enterro. É um avião comercial que caiu", contou Abel à AFP.

Mortos e sobreviventes

Abel disse também que o bispo anglicano de Yirol, Simon Adut, está entre os mortos.

A organização não-governamental italiana Medici con Africa Cuamm escreveu em seu site que um médico italiano chamado Damiano Cantone, que estava a caminho do trabalho em um hospital infantil em Yirol, estava entre os sobreviventes.

A emissora de rádio da ONU, a Rádio Miraya, havia reportado a morte de Cantone.

O piloto e co-piloto, um membro da equipe do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, um ugandês que dirige uma clínica particular em Yirol, um oficial do Governo e dois oficiais do Exército também foram confirmados mortos.

Questões sobre a capaciadade

O avião comercial Baby Air, de 19 lugares, viajava d capital, Juba para a cidade de Yirol, disse Abel à agência noticiosa Associated Press.

Uma lista de passageiros vista pela AFP mostra 20 passageiros, enquanto Abel disse que uma criança que estava no vôo não havia sido registrada no documento.

A sobrecarga de aviões é comum no Sudão do Sul e acredita-se que tenha contribuído para a queda, em 2015, de um avião russo Antonov após a decolagem em Juba, que deixou 36 mortos.

As autoridades estavam a investigar a causa do acidente deste domingo.