Qual é o papel do Irão no conflito Israel-Hamas?

Há muito que Teerão apoia grupos islâmicos que se opõem a Israel. O Irão nega o envolvimento direto nos recentes ataques do Hamas, mas qualquer papel do Irão pode desencadear um conflito regional muito maior e perigoso.

Após os ataques terroristas de sábado (07.10), perpetrados pelos grupo militante islâmico Hamas contra Israel, a partir da Faixa de Gaza, várias autoridades israelitas dizem suspeitar do envolvimento do Irão, conhecido por apoiar grupos militantes que se opõem a Israel no Médio Oriente

Numa entrevista à CBS News nos EUA, no domingo à noite, o embaixador de Israel nos Estados Unidos, Michael Herzog, disse que as autoridades israelitas suspeitavam de "uma mão iraniana".

"O Hamas e o Irão são muito próximos. O Irão dá apoio material, financiamento e armas ao Hamas". disse.

"Estao ligados ao que chamam de "eixo da resistência", claro, resistência a existência do Estado de Israel. Eles fazem parte da mesma coligação."

Herzon prosseguiu afirmando que ele suspeitava do envolvimento do Irão. "No que nos toca, é uma coligação liderada pelo Irão".

O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, disse na ONU, antes do Conselho de Segurança, no domingo (08.10), que o Presidente do Irão, Ebrahim Raisi, reuniu-se com os líderes do Hamas há várias semanas. "Sabemos que reuniram-se na Síria e no Líbano", disse Erdan.

"É fácil de compreender que eles tentaram coordenar os militares, os exércitos terroristas. Os terroristas, os repreesentantes do Irão na nossa reigião. Tentam ser coordenados tanto quanto possível com o Irão porque, a longo prazo, o objetivo é tentar destruir Israel com o guarda-chuva nuclear que o Irão lhes irá fornecer."

O que disse o Irão?

Mas o Irão negou o envolvimento nos ataques, aos quais se referiu como um ato de "auto-defesa" dos palestinianos. Estima-se que 700 israelistas foram mortos e dezena de outros sequestrados. Mais de 400 palestinianos foram mortos na contra-ofensiva israelita.

Forças israelitas juntam-se numa estrada perto da fronteira com o Líbano Foto: Jalaa Marey/AFP/Getty Images

"O Irão apoia a legítima defesa da nação palestiniana", disse Raisi à televisão estatal iraniana, enquanto elogiava os esforços de "resistência" do Hamas.

O Irão apoia uma ampla rede de milícias e grupos armados no Médio Oriente, incluindo grupos palestinianos, enquanto Teerão procura consolidar a sua influência no Líbano, Síria e Iémen, bem como na Faixa de Gaza.

As autoridade iranianas enfatizam de forma consistente o termo "eixo da resistência" nos seus discursos e posições contra Israel. Esta frase denota explicitamente grupos militares que se dedicam a opor-se à existência de existência de Israel e incluem o Hamas e Hezbollah baseado no Líbano. O Hamas e o braço militar do Hezbollah são considerados grupos terroristas por muitos países, incluindo os EUA e a União Europeia.

As autoridades iranianas realizam reuniões regulares com estes grupos. Em agosto, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, encontrou-se em Beirute com o líder do Hamas, com a Jihad Islâmica Palestiniana, e outros grupos anti-Israel ativos no Líbano. Durante o encontro o ministro reafirmou o apoio inabalável ao "eixo da resistência".

Tanto o Hamas como o Hezbollah reconheceram o apoio substancial que recebem do Irão. Por exemplo, Mahmoud al-Zahar, um membro sénior do Hamas, disse, em dezembro de 2020, que recebeu cerca de 21,6 milhões de euros em espécie durante um encontro com Qassem Soleimani, ex-comandante da Força Quds, a Guarda Revolucionária, em 2006.

Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, afirmou repetidamente que o grupo recebe apoio financeiro, armas e mísseis do Irão. Por exemplo, em meados de 2020, disse "enquanto o Irão tiver dinheiro, nós teremos dinheiro. Nenhuma lei pode impedir-nos de receber essa ajuda."

Um relatório da Wilson Center de 2021, sedeada nos EUA, diz que pelo menos desde 2006, o Irão está focado em fornecer aos seus aliados e representantes regionais, incluindo fações palestinianas, conhecimento e equipamento para produzir rockets localmente."

Líder supremo iraniano, Ali Khamenei, cumprimenta os membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica em agosto de 2023 Foto: Iranian Supreme Leader's Office via ZUMA Press Wire/picture-alliance

O relatório cita uma entrevista com o comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária iraniana, Amir Ali Hajizadeh, em que disse: "Em vez de de lhes dar um peixe ou ensinar-lhes a pescar, ensinamos aos nossos amigos e aliados como fazer o anzol, e agora eles possuem tecnologia e capacidades de mísseis."

A oposição do Irão aos laços emergentes entre Israel e países árabes

O ataque do Hamas também ocorre em meio a negociações sobre a normalização diplomática entre a Arabia Saudita e Israel, às quais o Irão se opõe.

Numa entrevista recente, Mohammed bin Salman, o príncipe hedeiro da Arabia Saudita, mencionou que o seu país está "progredir gradualmente em direção à normalização da relações com Israel."

Os Acordos de Abraham, assinados em agosto de 202o por Israel Árabes Unidos e EUA, levaram à normalização das relações entre alguns países árabes e Israel. Contudo, o Irão opõe-se fortemente a esta abordagem adoptada pelos países árabes.

A 3 de outubro apenas três dias antes do ataque do Hamas a Israel, Ali Khamenei, o líder spremo do Irão, careterizou o estabelecimento da relações com Israel como uma "esforço completamente fútil."

Ele alertou seriamente as nações islâmicas que "países que apostarem na normalização das relações cim Israel perderão."

Damon Golriz, professor e pesquisador da Universidade de Haia na Holanda, disse à DW que o alargamento do Acordo de Abraham com Israel "irá sufocar os objetivos estratégicos do Irão na região."

Irão evita envolvimento direto

Uma reportagem publicada no domingo pelo The Wall Street Journal citou autoridades não identificadas do Hamas a dizerem que o Corpo da Guarda Revolucionária do Irão ajudou a planear o ataque multifacetado de domingo contra Israel.

Contudo, na segunda-feira (09.10), o porta-voz da Forças de Defesa de Isarel Daniel Hagari disse, "o Irão é o maior ator, mas não podemos dizer se esteve envolvido no planeamento ou no treino."

Teerão também negou qualque envolvimento nos ataques. As autoridades norte-americanas também disseram que ainda não há evidência de envolvimento iraniano direto.

"Ainda não vimos provas de que o Irão dirigiu direta ou indiretamente este ataque em particular, mas certamente há uma longa relação", disse no domingo a CNN o secretário de estado norte-americano, Antony Blinken.

Raz Zimmt, especialista sobre o Irão no Instituto de Estudos para a Segurança Nacional (INSS) na Universidade de Tel Aviv, repondeu às afirmações feitas pelo WSJ no X, antigo Twitter.

"Embora não haja dúvidas sobre a cooperação militar entre o Irão e o Hamas e o crescente envolvimento do Irão na arena palestiniana, incluindo a Cisjordânia, nos últimos anos, eu duvido muito que o Irão tenha estado envolvido significativamente nas últimas ações do Irão", escreve.

Contudo, acrescentou que "a resposta de Israel representa um desafio significativo para o Hamas", isto poderia "obrigar o Irão a passar da fase de apoio e coordenação contínuos para um envolvimento mais direto."

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, alerta os países árabes contra a normalização dos laços com Isarel Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com

O primeiro ministro israelita Benjamin Netanyahu já disse que Isarel está em guerra com o Hamas e prometeu retaliação severa pelos ataques. Na segunda-feira, Netanyahu disse que a resposta israelita aos ataques do Hamas irá mudar o Médio Oriente.

O embaixador na ONU Erdan chamou os ataques "11 de setembro de Israel", depois disso nada mais será igual.

O analista Golriz disse que ao manter uma doutrina bem elaborada de negação plausível, Teerão efetivamnete evitou o envolvimento direto nestes conflitos. E acrescenta que encontrar fumo na arma que implique o Irão é uma decisão política que traria consequências devastadoras.

"Será uma declaração de guerra entre Isarel e Irão", disse.