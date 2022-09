Quénia: Vários feridos em estádio de Nairobi lotado para tomada de posse do PR

Em atualização

De acordo com a imprensa queniana, ao nascer do dia, esta terça-feira (13.09), centenas de pessoas tentaram subir as grades que cercam o estádio Kasarani, um complexo com 60 mil lugares.

As imagens das estações de televisão locais mostram centenas de pessoas frente a uma das entradas do estádio no momento em que dezenas caem sobre outras que se encontravam mais à frente.

O Serviço Nacional de Polícia informou no Twitter que o estádio estava lotado e pediu aos cidadãos que ficassem em casa, mas as multidões continuaram a tentar forçar a entrada.



Os primeiros socorristas a chegarem ao estádio têm tentado retirar os feridos do local. O Serviço de Ambulância disse ter levado várias pessoas feridas para o hospital.

De acordo com a Constituição, o Presidente deve prestar juramento hoje de manhã. A cerimónia ocorre cinco semanas após as eleições de 9 de agosto.

Polícia tenta impedir que mais pessoas tenham acesso ao estádio

Na cerimónia deverão estar presentes mais de 20 líderes africanos, incluindo os chefes de Estado de Moçambique, Filipe Nyusi, e da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, que na segunda-feira iniciou uma visita de trabalho ao Quénia.