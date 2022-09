Quénia: Tomada de posse de William Ruto com tumulto e feridos em estádio

William Ruto tornou-se oficialmente hoje o quinto Presidente do Quénia, numa cerimónia de tomada de posse que marcou o fim de semanas de controvérsia, após uma eleição renhida, mas pacífica na maior economia da África Oriental.

O evento foi acompanhado por dezenas de milhares de pessoas e ficou marcado por um tumulto no início da manhã, com os cidadãos a tentarem forçar a entrada no estádio onde aconteceria a cerimónia em Nairobi.

Com uma das mãos repousada sobre a Constituição e a outra a segurar uma bíblia, o novo chefe de Estado, com 55 anos, prestou juramento no Estádio Kasarani, em Nairobi, comprometendo-se a "defender e proteger" a Lei Fundamental do país, pelo que foi saudado por cerca de 60.000 pessoas reunidas no maior estádio da capital queniana.

"Este momento é um momento como nenhum outro", disse o Presidente eleito do Quénia no seu discurso de tomada de posse, aos aplausos dos espetadores no estádio.

"Hoje, quero agradecer a Deus, porque um rapaz da aldeia se tornou Presidente do Quénia".

O compromisso assumido pelo novo Presidente queniano foi testemunhado pelos chefes de Estado e de Governo de muitos vizinhos, nomeadamente da Etiópia, Uganda, Somália, Tanzânia, entre outros, assim como de vários países do continente africano, como da República Democrática do Congo, Chade ou Zimbabué, além de Moçambique e Guiné-Bissau.

Tumulto provoca dezenas de feridos

Pelo menos 60 pessoas ficaram hoje feridas quando uma multidão tentava entrar num estádio sobrelotado em Nairobi para assistir à posse do novo Presidente do país, William Ruto, disse fonte médica.

"Tivemos de tratar alguns com ferimentos ligeiros. A maioria foi levada para o hospital principal em Nairobi", disse Peter Muiruri, dos serviços de socorros, citado pela agência de notícias Associated Press (AP), admitindo que o número de feridos possa subir.

Segundo explicou a mesma fonte, os ferimentos aconteceram quando uma cerca caiu, após ser empurrada pela multidão.

Polícia tentou impedir que mais pessoas tenham acesso ao estádio

Alguns populares queixaram-se de violência policial: "A polícia bateu-me quando tentava entrar", disse uma testemunha, Benson Kimutai, citada pela AP.

A polícia queniana reforçou o contingente junto ao estádio, onde cada vez mais gente tentava entrar, apesar de o espaço já estar cheio, disse o porta-voz da polícia, Bruno Shioso, citado pela agência EFE, antes do início da cerimónia de posse.

"Para evitar desafios logísticos, pede-se ao público que procure formas alternativas de ver os procedimentos, especialmente desde a comodidade das suas casas", informou a polícia no Twitter.

As autoridades instalaram ecrãs no exterior do estádio, o Moi International Sports Center-Kasarani, para transmitir a cerimónia.

Artigo atualizado às 14h25 de 13.09.22 (Horário da Alemanha)