Quénia: Ruto apresenta novo executivo e falha na promessa de paridade

William Ruto apresentou o seu novo gabinete numa conferência de imprensa, esta terça-feira (27.09), na sua Casa de Estado, em Nairobi, duas semanas após a tomada de posse.

Além de nomear 22 ministros, Ruto observou também que mais duas mulheres e dois homens irão completar o seu novo gabinete, ocupando os cargos de primeiro secretário do gabinete, procurador-geral, conselheiro de segurança nacional e secretário do gabinete.

Promessa eleitoral

Durante a sua campanha eleitoral, Ruto prometeu repetidamente paridade no seu gabinete de ministros, se fosse eleito Presidente. Esta promessa fazia também parte do seu manifesto eleitoral.

"Temos um capítulo especial para as mulheres, e concordámos que 50% das mulheres do gabinete do (partido político do) Kenya Kwanza ('Kenya First' em suaíli) serão mulheres da República do Quénia", disse Ruto em 30 de junho, na apresentação do seu manifesto eleitoral no Estádio Kasarani em Nairobi, perante os aplausos da audiência.

Sobre o novo executivo, William Ruto anunciou a nomeação de um antigo governador do Banco Central do Quénia para ministro das Finanças.

Mulheres apoiantes de Ruto durante a campanha presidencial

Destaques do novo gabiente ministerial

Embora o Quénia seja a economia mais dinâmica da África Oriental, enfrenta grandes desafios, a começar pela explosão dos preços dos combustíveis e das mercadorias. A inflação atingiu 8,5% em agosto, a mais alta nos últimos cinco anos, combinada com uma queda do xelim queniano, a moeda nacional. Desde 2013, a dívida do país aumentou seis vezes.

Abraham Kithure Kindiki, que defendeu Ruto no Supremo Tribunal do país, após recursos do oponente Raila Odinga, foi nomeado para o Ministério do Interior. Aden Barre Duale assumiu o Ministério da Defesa. E Simon Chelugi passa do Ministério do Trabalho para o das Pequenas e Médias Empresas.

De acordo com a comissão eleitoral queniana, Ruto ganhou as eleições de 09 de agosto com 50,49% dos votos, pouco à frente do seu principal rival, o candidato da oposição Raila Odinga, que obteve 48,85% dos votos.

O Supremo Tribunal confirmou, em 5 de setembro, quase um mês após a votação de 9 de agosto, a vitória eleitoral de Ruto, que possui uma das maiores fortunas do país, por cerca de 233.000 votos (dos 14 milhões de votos) sobre Raila Odinga, uma figura histórica na política queniana.