Internacional

Quénia: Reavivar o turismo após a crise da Covid-19

A indústria do turismo do Quénia foi duramente atingida pela pandemia do coronavírus. Desde o início do surto, cerca de 1,2 milhões de quenianos, na sua maioria jovens, perderam os seus empregos. Agora, algumas das estâncias balneares mais populares do país abriram novamente as suas portas.