Quénia quer acabar com a corrupção no desporto

O Quénia enfrenta casos de corrupção no desporto, com vários setores envolvidos - desde antigos ministros dos desportos a funcionários do Comité Olímpico. A DW investigou como a corrupção tem afetado os jovens atletas e como se tornou um problema tão grande.